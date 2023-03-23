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РИА Новости: ВСУ за три дня уничтожили район в Артёмовске — как озверели

1:05
Силовые структуры

Украинские националисты уничтожили за три дня целый жилой район в Артёмовске, рассказала местная жительница Ирина Турова.

РИА Новости: ВСУ за три дня уничтожили район в Артёмовске — как озверели

По словам женщины, до 23 февраля в городе всё было более или менее спокойно, но в День защитника Отечества ВСУ как озверели, и буквально забросали жилой район минами. Бомбардировка продолжалась три дня.

"Начали летать мины, и кидали их со стороны "Цветмета" (завод по обработке цветных металлов. — Прим. ред.), они ложились по нашей улице… Когда я вышла на улицу, мы шли ночью… я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нету, камня на камне не оставить", — рассказала женщина РИА Новости.

По её словам, все местные знали, что это дело рук ВСУ, потому что их группировки базировались на заводе. Как подчеркнула Турова, всего она насчитала около 130 мин, которые разорвались рядом с подвалом, где прятались мирные жители.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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