Если бы Украину приняли в состав Североатлантического альянса, киевский режим начал бы крупную операцию против РФ из-за статуса Крымского полуострова. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, в случае членства Украины в НАТО Россия будет существовать рядом с соседом из недружественного блока, который планирует производство ядерного оружия. Он убеждён: с подобной перспективой нельзя мириться, особенно в тех условиях, когда украинские власти считают Крым своим регионом, а власти РФ — своим.
"Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны", — подчеркнул Медведев в беседе с ведущими российскими СМИ.
Политик призвал не допустить такого сценария.
Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что войска НАТО готовятся к вторжению на российскую территорию. Как пояснил эксперт, численность военной группировки альянса у границ РФ продолжает увеличиваться.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.