Медведев: вступив в НАТО, власти Украины могли бы начать операцию против РФ из-за Крыма

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если бы Украину приняли в состав Североатлантического альянса, киевский режим начал бы крупную операцию против РФ из-за статуса Крымского полуострова. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, в случае членства Украины в НАТО Россия будет существовать рядом с соседом из недружественного блока, который планирует производство ядерного оружия. Он убеждён: с подобной перспективой нельзя мириться, особенно в тех условиях, когда украинские власти считают Крым своим регионом, а власти РФ — своим.

"Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны", — подчеркнул Медведев в беседе с ведущими российскими СМИ.

Политик призвал не допустить такого сценария.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что войска НАТО готовятся к вторжению на российскую территорию. Как пояснил эксперт, численность военной группировки альянса у границ РФ продолжает увеличиваться.