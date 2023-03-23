WP: армия РФ получит преимущество в боях в случае задержек поставок оружия на Украину

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если Запад будет медлить с поставками военной техники на Украину, Вооружённые силы РФ получат дополнительное преимущество в ходе боестолкновений, пишет The Washington Post.

По информации издания, иностранное оружие, которое западные страны несколько месяцев назад обещали передать Киеву, ещё не поступило на Украину из-за логистических сложностей. Отмечается, что это сдерживает продвижение ВСУ на линии соприкосновения.

"Та сторона, которая быстрее получает необходимые ресурсы, имеет преимущество на поле боя", — подчёркивается в статье.

Авторы материала утверждают, что Киев продолжает готовиться к весенней наступательной операции. Однако медлительность Запада в вопросе поставок оружия заставляет украинских политиков испытывать сильное беспокойство, указали обозреватели. Как пояснили журналисты, украинская армия сталкивается с острым дефицитом техники.