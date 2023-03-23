Если Запад будет медлить с поставками военной техники на Украину, Вооружённые силы РФ получат дополнительное преимущество в ходе боестолкновений, пишет The Washington Post.
По информации издания, иностранное оружие, которое западные страны несколько месяцев назад обещали передать Киеву, ещё не поступило на Украину из-за логистических сложностей. Отмечается, что это сдерживает продвижение ВСУ на линии соприкосновения.
"Та сторона, которая быстрее получает необходимые ресурсы, имеет преимущество на поле боя", — подчёркивается в статье.
Авторы материала утверждают, что Киев продолжает готовиться к весенней наступательной операции. Однако медлительность Запада в вопросе поставок оружия заставляет украинских политиков испытывать сильное беспокойство, указали обозреватели. Как пояснили журналисты, украинская армия сталкивается с острым дефицитом техники.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.