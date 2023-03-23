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Кедми: когда Путин действительно ответит, для Запада будет слишком поздно

1:29
Силовые структуры

Вашингтон со своими союзниками пытается выяснить провокациями предел терпения РФ, который знает лишь президент Владимир Путин.

Кедми: когда Путин действительно ответит, для Запада будет слишком поздно

Однако после российского ответа для Запада это будет уже поздно, отметил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Кремль в 2022 году довёл Запад до истерики своей устойчивостью к давлению. США с евросоюзниками рассчитывал санкциями "похоронить" экономику России, изолировать её во внешней политике и избежать угрозы стратегического столкновения, уверен аналитик. Но прочность РФ превзошла все прогнозы, а риски применения "гиперзвука" и ядерных ракет вполне реальны. Всё это вызывает у лидеров западных стран панику и недоумение.

"Запад в истерике говорит: "Ой, а российская экономика, оказывается, устойчивая. А Россия-то устойчивая! А российское стратегическое оружие — оно, ой какое опасное. Не надо с ней задираться и воевать", — в программе "Армагеддоныч" на "Соловьев LIVE". заявил Кедми.

Предел терпения Путин раскрывать не станет, если Запад перейдёт определённую черту, отыграть назад он уже не сможет. Он рассчитывал, что Кремль переведёт экономику на военные рельсы, что позволило бы ослабить Россию изнутри. Но отказ Путина от этого шага сорвал западные расчёты, подытожил Кедми.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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