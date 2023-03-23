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Челябинцы отправили в зону спецоперации два внедорожника для бойцов РФ

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Силовые структуры

Волонтёры из Миасса Челябинской области купили два внедорожника и подарили их российским бойцам, которые находятся на передовых позициях в зоне проведения спецоперации.

Челябинцы отправили в зону спецоперации два внедорожника для бойцов РФ

Как сообщает kursdela.biz, автомобили "УАЗ" были приобретены на средства неравнодушных челябинцев. Отмечается, что жители региона, помимо внедорожников, передали бойцам РФ гуманитарный груз. По информации издания, подарки подготовлены для военнослужащих 90-й Чебаркульской танковой дивизии.

Внедорожники уже доставлены в зону спецоперации. Военные записали видеролик, в котором поблагодарили волонтёров за помощь.

Ранее стало известно, что челябинские активисты изготовили восемь тактических носилок для транспортировки раненных солдат.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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