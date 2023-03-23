Челябинцы отправили в зону спецоперации два внедорожника для бойцов РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Волонтёры из Миасса Челябинской области купили два внедорожника и подарили их российским бойцам, которые находятся на передовых позициях в зоне проведения спецоперации.

Как сообщает kursdela.biz, автомобили "УАЗ" были приобретены на средства неравнодушных челябинцев. Отмечается, что жители региона, помимо внедорожников, передали бойцам РФ гуманитарный груз. По информации издания, подарки подготовлены для военнослужащих 90-й Чебаркульской танковой дивизии.

Внедорожники уже доставлены в зону спецоперации. Военные записали видеролик, в котором поблагодарили волонтёров за помощь.

Ранее стало известно, что челябинские активисты изготовили восемь тактических носилок для транспортировки раненных солдат.