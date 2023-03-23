Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) складывается даже хуже, чем была в Соледаре, Лисичанске и Северодонецке. Происходящее напоминает Сталинградскую битву, заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин. Город является опорной точкой последней линии обороны Донбасса.
"В Бахмуте происходит Сталинград. <...> Украина сейчас готовит наступление. Это настолько банально, что и говорить не надо, — это всем ясно. И в этом случае под Бахмутом скована достаточно большая наша группировка <…>, думаю, не меньше 20-25 тысяч", — сказал Шурыгин в эфире радио "Говорит Москва".
Также обозреватель отметил, что в боях в Артёмовске принимают участие и опытные боевики. Поэтому думать, что туда брошены лишь неопытные мобилизованные и "пушечное мясо", не стоит.
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