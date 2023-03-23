Военный обозреватель Владислав Шурыгин сравнил бои в Артёмовске со Сталинградской битвой

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) складывается даже хуже, чем была в Соледаре, Лисичанске и Северодонецке. Происходящее напоминает Сталинградскую битву, заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин. Город является опорной точкой последней линии обороны Донбасса.

"В Бахмуте происходит Сталинград. <...> Украина сейчас готовит наступление. Это настолько банально, что и говорить не надо, — это всем ясно. И в этом случае под Бахмутом скована достаточно большая наша группировка <…>, думаю, не меньше 20-25 тысяч", — сказал Шурыгин в эфире радио "Говорит Москва".

Также обозреватель отметил, что в боях в Артёмовске принимают участие и опытные боевики. Поэтому думать, что туда брошены лишь неопытные мобилизованные и "пушечное мясо", не стоит.