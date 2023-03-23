По словам раненых солдат ВСУ, в ходе боёв за город Артёмовск российские и украинские войска сражаются внутри зданий "комната за комнатой", сообщило агентство Associated Press.
Один из солдат по имени Юрий рассказал, что сражение за его позицию продолжалось восемь дней, и военные его части находились "в аду". Вследствие этого он сам был ранен в правое предплечье.
"На пятый день без сна у меня были мысли, что я сошёл с ума. Там невозможно спать из-за непрерывного обстрела, который заставляет дрожать землю", — добавил он.
Медики утверждают, что только один автобус ВСУ ежедневно вывозит тяжелораненых из города по два-три раза в день.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.