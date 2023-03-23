Associated Press: военные ВСУ заявили о тяжёлых боях в Артёмовске

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам раненых солдат ВСУ, в ходе боёв за город Артёмовск российские и украинские войска сражаются внутри зданий "комната за комнатой", сообщило агентство Associated Press.

Один из солдат по имени Юрий рассказал, что сражение за его позицию продолжалось восемь дней, и военные его части находились "в аду". Вследствие этого он сам был ранен в правое предплечье.

"На пятый день без сна у меня были мысли, что я сошёл с ума. Там невозможно спать из-за непрерывного обстрела, который заставляет дрожать землю", — добавил он.

Медики утверждают, что только один автобус ВСУ ежедневно вывозит тяжелораненых из города по два-три раза в день.