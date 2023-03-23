Алексей Леонков: НАТО поставляет ВС Украины снаряды с обеднённым ураном для ликвидации танков

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британия заявила, что готова поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном. Такая помощь НАТО говорит о том, что на их складах уже не осталось обычных боеприпасов, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что данный вид снарядов был в ходу во время конфликтов в Югославии и Ираке. Несмотря на заявления о безопасности урана-238, фонить он будет в любом случае. Помимо этого, химическая токсичность снаряда делает его очень ядовитым.

"Появление такого рода боеприпасов — это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Конечно, снаряды с обедненным ураном с большой натяжкой можно назвать ядерным оружием. Но так как в нём присутствует радиоактивный элемент, то понятное дело, что и заражение от него идёт как от ядерного оружия", — пишет Леонков в материале для RG.RU.

Эксперт указал на последствия, которые начнутся после применения урановых снарядов: рост онкологических заболеваний у экипажей танков, которые будут их применять; территория станет заражённой, как после Чернобыльской аварии. Британия идёт на сознательный шаг заражения украинцев и земли Незалежной, считает Леонков.

Будут ли ВСУ применять снаряды с ураном только для ликвидации танков — большой вопрос. Если они попадут в жилые дома, то Россия расценит подобные действия Киева как применение оружия массового поражения, за которым последует очень жёсткий ответ, заключил эксперт.