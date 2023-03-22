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Генерал Гурулёв заявил о бесполезности боеприпасов с обеднённым ураном против ПТРК ВС РФ

1:13
Силовые структуры

Британия объявила о поставках для ВСУ снарядов с обеднённым ураном. Такие боеприпасы весьма опасны, но России есть чем противостоять, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Генерал Гурулёв заявил о бесполезности боеприпасов с обеднённым ураном против ПТРК ВС РФ

"Уран в любом в виде – ядерный боеприпас вне зависимости от состояния горячего или холодного. <...> На сегодняшний день любой снаряд, упавший на территории Украины, не дай бог России – это радиоактивное заражение. Этот лом разлетается в пыль после удара, её собрать невозможно, она будет долго фонить, принося вред местным жителям", — предупредит Гурулёв в эфире Telegram-канала "Соловьёв LIVE".

Он отметил, что снаряд с обеднённым ураном создавался для остановки советских танковых клиньев. Однако сейчас в зоне спецоперации невозможно выстроить бронетехнику в такую форму, так как территория заминирована и насыщена артиллерией.

Генерал заострил внимание на том факте, что данные снаряды хороши в массовых танковых сражениях и против дотов или капитальных зданий.

"Но он бессилен против наших современных противотанковых управляемых комплексов", — заключил депутат.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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