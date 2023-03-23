Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает, что от добровольцев на СВО гораздо больше пользы, чем от мобилизованных.
Ходаковский рассказал, что в его подразделении воюют около сотни ребят из числа футбольного фанатского движения. Он назвал привлечение представителей фанатской субкультуры к боевым действиям хорошим экспериментом и удачным шагом.
Ранее Александр Ходаковский рассказал о разнице между добровольцами и мобилизованными на СВО.
Комбат "Востока" уверен, что именно добровольческое движение способно обеспечить фронт нужным потенциалом.
"Но хочу предостеречь тех, кто думает, что с добровольцами можно не церемониться — не питайте иллюзий. Эта среда понимает жёсткость, но оправданную и обоснованную", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.