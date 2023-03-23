Ходаковский похвалил добровольце СВО из фанатской субкультуры: Эта среда понимает жёсткость

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает, что от добровольцев на СВО гораздо больше пользы, чем от мобилизованных.

Ходаковский рассказал, что в его подразделении воюют около сотни ребят из числа футбольного фанатского движения. Он назвал привлечение представителей фанатской субкультуры к боевым действиям хорошим экспериментом и удачным шагом.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о разнице между добровольцами и мобилизованными на СВО.

Комбат "Востока" уверен, что именно добровольческое движение способно обеспечить фронт нужным потенциалом.

"Но хочу предостеречь тех, кто думает, что с добровольцами можно не церемониться — не питайте иллюзий. Эта среда понимает жёсткость, но оправданную и обоснованную", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.