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Ходаковский похвалил добровольце СВО из фанатской субкультуры: Эта среда понимает жёсткость

0:54
Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает, что от добровольцев на СВО гораздо больше пользы, чем от мобилизованных.

Ходаковский похвалил добровольце СВО из фанатской субкультуры: Эта среда понимает жёсткость

Ходаковский рассказал, что в его подразделении воюют около сотни ребят из числа футбольного фанатского движения. Он назвал привлечение представителей фанатской субкультуры к боевым действиям хорошим экспериментом и удачным шагом.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о разнице между добровольцами и мобилизованными на СВО.

Комбат "Востока" уверен, что именно добровольческое движение способно обеспечить фронт нужным потенциалом.

"Но хочу предостеречь тех, кто думает, что с добровольцами можно не церемониться — не питайте иллюзий. Эта среда понимает жёсткость, но оправданную и обоснованную", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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