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Боевики ВСУ из 110-й бригады обратились к Зеленскому из-под Авдеевки: мы брошены на произвол судьбы

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Силовые структуры

Украинские военнослужащие из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру обороны Алексею Резникову и военному прокурору с жалобами на тяжёлое положение.

Боевики ВСУ из 110-й бригады обратились к Зеленскому из-под Авдеевки: мы брошены на произвол судьбы

Боевики, находящиеся в районе Авдеевки под Донецком, рассказали, что у них в ожесточённых боях каждый день гибнут необученные мобилизованные, есть проблемы с обеспечением боеприпасами, а командование просто самоустранилось от решения вопросов.

По словам всушников, командира батальона они ни разу не видели, командира роты видели два раза за три месяца, но даже не знают, как его зовут.

Боевики попросили руководство Украины разобраться в ситуации и помочь им, выразив готовность защищать до конца свои позиции.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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