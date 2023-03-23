Боевики ВСУ из 110-й бригады обратились к Зеленскому из-под Авдеевки: мы брошены на произвол судьбы

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военнослужащие из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру обороны Алексею Резникову и военному прокурору с жалобами на тяжёлое положение.

Боевики, находящиеся в районе Авдеевки под Донецком, рассказали, что у них в ожесточённых боях каждый день гибнут необученные мобилизованные, есть проблемы с обеспечением боеприпасами, а командование просто самоустранилось от решения вопросов.

По словам всушников, командира батальона они ни разу не видели, командира роты видели два раза за три месяца, но даже не знают, как его зовут.

Боевики попросили руководство Украины разобраться в ситуации и помочь им, выразив готовность защищать до конца свои позиции.