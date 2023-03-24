Военный эксперт Артамонов объяснил ужесточение ракетных ударов по Украине: Логика СВО развивается

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Страны Североатлантического альянса прилагают все усилия, чтобы не дать ВС России выполнить задачу по демилитаризации Украины, потому принцип российских ракетных ударов пришлось поменять, заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Сейчас высокоточные боеприпасы уничтожают склады горюче-смазочных материалов ВСУ исключительно из-за поставок западной тяжёлой техники Киеву. Кремль по-прежнему не намерен причинять вред мирным украинцам, но удары по железной инфраструктуре оказались малоэффективными, отметил Артамонов, так как её быстро восстанавливают.

"Логика СВО развивается. Мы никогда не намеревались бежать впереди поросячьего визга. То есть мы никогда не пытались поднять конфликт до более высокого уровня", — пояснил эксперт в интервью изданию "Царьград".

Даже сейчас удары наносятся так, подчеркнул он, чтобы минимизировать последствия для гражданских лиц.