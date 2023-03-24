Klymenko Time: сын мэра Березани Тимченко набросился на солдата ВСУ и ударил его по лицу

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сын мэра города Березань Киевской области, депутат Сергей Тимченко ударил военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) по лицу.

Как сообщает украинское издание Klymenko Time в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на заседании городского совета.

"Депутат Тимченко и по совместительству сын мэра города набросился на военнослужащего с кулаками и ударил его", — сказано в посте.

Отмечается, что бойцу ВСУ не понравились решения, утверждённые горсоветом. Между ним и Тимченко началась словестная перепалка, которая переросла в драку, сказано в материале.

Ранее стало известно, что в метро Киева избили пожилую женщину, которая выразила поддержку российской спецоперации. Неизвестный мужчина попытался вывернуть ей ногу, а затем с силой ударил об оконное стекло.