Сын мэра города Березань Киевской области, депутат Сергей Тимченко ударил военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) по лицу.
Как сообщает украинское издание Klymenko Time в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на заседании городского совета.
"Депутат Тимченко и по совместительству сын мэра города набросился на военнослужащего с кулаками и ударил его", — сказано в посте.
Отмечается, что бойцу ВСУ не понравились решения, утверждённые горсоветом. Между ним и Тимченко началась словестная перепалка, которая переросла в драку, сказано в материале.
Ранее стало известно, что в метро Киева избили пожилую женщину, которая выразила поддержку российской спецоперации. Неизвестный мужчина попытался вывернуть ей ногу, а затем с силой ударил об оконное стекло.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.