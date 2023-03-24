Эксперт Вавилов: военное присутствие США в Сирии чревато неожиданными столкновениями

Вашингтон не собирается сворачивать своё незаконное военное присутствие в Сирии, куда его никто не приглашал. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов, комментируя в интервью Pravda.Ru серию ударов США по объектам в провинции Хасака.

Специалист назвал американских военных "незваными гостями" в Сирии. Он отметил, что США продолжают подпитывать оппозиционные формирования.

"Это фактически спонсоры, которые рассказывают оппозиционным отрядам, как и куда идти. Поэтому для них иранское присутствие в Сирии — это достаточно неудобно. Естественно, всякое военное присутствие чревато и неожиданными столкновениями. Именно поэтому и случились недавние авиаудары США по объектам, связанным с иранскими Вооружёнными силами", — сказал Вавилов.

При этом профессор добавил, что сейчас ситуация в Сирии значительно лучше, чем была до активного участия РФ в борьбе с терроризмом. Как пояснил эксперт, ВС России с 2015 года помогают сирийцам. По его словам, очаги сопротивления ещё остаются из-за агрессивных действий США. России и Сирии есть над чем работать, заключил профессор.

Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что США ответили на атаку иранского дрона на базу коалиции в Сирии. В ведомстве подчеркнули: американские военные ударили по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, которые располагались в провинции Хасака.