Разведывательная группа казачьего добровольческого отряда "Форштадт" (БАРС 6), состоящего из бойцов Оренбургского войскового казачьего общества, на Луганском направлении выявила диверсантов ВСУ.
В завязавшемся бою казаки уничтожили противника. Обнаруженные шевроны и награды Вооружённых сил Украины свидетельствуют о том, что участники диверсионной группы относят себя к вольному казачеству Украины во главе с их "Атаманом" — героем казачества Украины.
Ранее командир отряда "Форштадт" с позывным "Рыбак" Указом Президента России за самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач СВО, награжден орденом Мужества.
Отметим, около 550 казаков Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ в составе добровольческих отрядов "Ермак" и "Форштадт" выполняют боевые задачи в зоне СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.