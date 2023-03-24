Бойцы "Форштата" уничтожили ДРГ вольного казачества Украины

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Разведывательная группа казачьего добровольческого отряда "Форштадт" (БАРС 6), состоящего из бойцов Оренбургского войскового казачьего общества, на Луганском направлении выявила диверсантов ВСУ.

Бойцы казачьего добровольческого отряда Форштат

В завязавшемся бою казаки уничтожили противника. Обнаруженные шевроны и награды Вооружённых сил Украины свидетельствуют о том, что участники диверсионной группы относят себя к вольному казачеству Украины во главе с их "Атаманом" — героем казачества Украины.

Ранее командир отряда "Форштадт" с позывным "Рыбак" Указом Президента России за самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач СВО, награжден орденом Мужества.

Отметим, около 550 казаков Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ в составе добровольческих отрядов "Ермак" и "Форштадт" выполняют боевые задачи в зоне СВО.