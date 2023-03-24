Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы украинской армии не могут близко подобраться к российским войскам, поскольку их уничтожают тяжёлым вооружением ещё до того, как они смогут приблизиться.
"Другими словами, прежде, чем украинцы могут достичь российских сил, от них ничего не остаётся", — сказал полковник в своём блоге на YouTube.
Благодаря усовершенствованной системе разведки, которая информирует русских о том, что происходит на поле боя, армия РФ наносит точечные удары по скоплениям украинских войск и не позволяет им близко подойти, отметил Макгрегор.
"Для украинцев это ужасная ситуация, и они мало что могут с этим сделать", — подчеркнул полковник.
Ранее Макгрегор обратил внимание на то, что в американской прессе всё чаще стали появляться материалы, в которых критикуются действия президента Украины Владимира Зеленского. Тем самым Вашингтон готовит американцев к неизбежному провалу на Украине, считает экс-советник главы Пентагона.
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