Полковник Макгрегор: бойцы армии Украины уничтожаются до того, как дойдут до российских войск

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы украинской армии не могут близко подобраться к российским войскам, поскольку их уничтожают тяжёлым вооружением ещё до того, как они смогут приблизиться.

"Другими словами, прежде, чем украинцы могут достичь российских сил, от них ничего не остаётся", — сказал полковник в своём блоге на YouTube.

Благодаря усовершенствованной системе разведки, которая информирует русских о том, что происходит на поле боя, армия РФ наносит точечные удары по скоплениям украинских войск и не позволяет им близко подойти, отметил Макгрегор.

"Для украинцев это ужасная ситуация, и они мало что могут с этим сделать", — подчеркнул полковник.

Ранее Макгрегор обратил внимание на то, что в американской прессе всё чаще стали появляться материалы, в которых критикуются действия президента Украины Владимира Зеленского. Тем самым Вашингтон готовит американцев к неизбежному провалу на Украине, считает экс-советник главы Пентагона.