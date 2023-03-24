Хатылев назвал заявление Медведева о готовности ВС РФ идти до Киева информационной игрой

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что Россия готова идти до Киева и Львова, если понадобится, выполняет сейчас роль глашатая. Идёт информационная война и геостратегическая игра, одно перекидывается на другое. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он объяснил насколько заявление Медведева реально и может ли подобное произойти в ближайшее время.

По словам собеседника издания, действительность показала, что добраться до Киева и Харькова нетрудно, однако из-за этого пришлось понести огромные потери и сдать в том числе Херсон.

Аналитик также усомнился в заявлениях украинской стороны о готовящемся контрнаступлении, заметив, что для него у Киева нет даже авиации, а также необходимого количества ракет и снарядов.