Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что Россия готова идти до Киева и Львова, если понадобится, выполняет сейчас роль глашатая. Идёт информационная война и геостратегическая игра, одно перекидывается на другое. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он объяснил насколько заявление Медведева реально и может ли подобное произойти в ближайшее время.
По словам собеседника издания, действительность показала, что добраться до Киева и Харькова нетрудно, однако из-за этого пришлось понести огромные потери и сдать в том числе Херсон.
Аналитик также усомнился в заявлениях украинской стороны о готовящемся контрнаступлении, заметив, что для него у Киева нет даже авиации, а также необходимого количества ракет и снарядов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.