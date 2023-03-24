В Сумской области нашли остатки блока управления от новой российской высокоточной авиабомбы

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На месте авиационного удара по зданию бывшей школы в Белополье Сумской области обнаружили остатки части блока управления и коррекции от новой российской высокоточной планирующей авиабомбы. Фото публикуют в соцсетях. Информацией поделился также военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что изделие, по некоторым данным, имеет название УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Подобное якобы было применено ранее под Донецком, но не взорвалось из-за технической неисправности.

Таким образом, российский аналог американского комплекса JDAM всё больше расширяет географию своего применения, заключают эксперты.

Ранее представитель ВСУ Юрий Игнат, комментируя вечерний удар по Сумской области, заявил, что около десяти самолётов Су-35 ВКС РФ атаковали объекты в регионе управляемыми бомбами.