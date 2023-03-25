Российские войска продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая нацистов и иностранных наёмников. Под Артёмовском в начале марта был ликвидирован отряд боевиков ВСУ, в состав которого входили и добровольцы из других стран. Член совета министров Польши Михаил Дворчик вчера сообщил о смерти польского военнослужащего. Личность погибшего он не раскрыл.
"Еще один военнослужащий Украины, гражданин Польши, погиб сегодня, а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в тяжёлом состоянии", — написал политик в Twitter*.
Также Дворчик сообщает о тяжелораненом волонтёре из Польши, которого доставили в Киев из Днепра.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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