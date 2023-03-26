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РВ: поездка командиров ВСУ на фронт закончилась плачевно — их отследила разведка ВС РФ

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Силовые структуры

На Запорожском направлении операторам разведывательных беспилотников ВС РФ удалось обнаружить нескольких украинских офицеров, которые давали задание боевикам, рассказали российские военкоры.

"Разведчики 503 полка 19 дивизии ЮВО на Запорожском фронте выследили офицеров ВСУ, приехавших на позиции с каким-то важным заданием", — пишет издание "Русская Весна".

По словам репортёров, командиры противника что-то долго объясняли солдатам, указывая на позиции российских войск.

Координаты опорного пункта ВСУ были переданы артиллерийскому расчёту, и боевики вместе с офицерами были накрыты точным огнём орудий.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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