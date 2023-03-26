Российские бойцы группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ, а также две самоходные польские артиллерийские производства "Краб".
По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, противник понёс потери в результате контрбатарейной борьбы.
"В течение дня на купянском направлении группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп противника", — приводит слова Зыбинского ТАСС.
"Крабы" уничтожили в районе населённых пунктов Петропавловка и Ревучее.
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