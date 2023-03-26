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ТАСС: ВС РФ уничтожили на Купянском направлении пять диверсионных групп ВСУ и польские "Крабы"

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Силовые структуры

Российские бойцы группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ, а также две самоходные польские артиллерийские производства "Краб".

ТАСС: ВС РФ уничтожили на Купянском направлении пять диверсионных групп ВСУ и польские "Крабы"

По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, противник понёс потери в результате контрбатарейной борьбы.

"В течение дня на купянском направлении группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп противника", — приводит слова Зыбинского ТАСС.

"Крабы" уничтожили в районе населённых пунктов Петропавловка и Ревучее.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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