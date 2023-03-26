В Донецкой Народной Республике за две недели сдались в плен около 70 украинских солдат

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель силовых структур Донецкой Народной Республики заявил, что около 70 украинских военных сдались в плен Вооружённым силам Российской Федерации.

"За последние две недели в плен сдались порядка 70 солдат ВСУ", — отметил источник ТАСС.

По информации собеседника агентства, большая часть военных самостоятельно решила сложить оружие. Вместе с этим он подчеркнул, что пленные являлись участниками боевых действий преимущественно на Донецком, Авдеевском и Угледарском направлениях.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что бойцы в районе Белогоровки ликвидировали позиции украинской армии и взяли в плен одного военного.