Представитель силовых структур Донецкой Народной Республики заявил, что около 70 украинских военных сдались в плен Вооружённым силам Российской Федерации.
"За последние две недели в плен сдались порядка 70 солдат ВСУ", — отметил источник ТАСС.
По информации собеседника агентства, большая часть военных самостоятельно решила сложить оружие. Вместе с этим он подчеркнул, что пленные являлись участниками боевых действий преимущественно на Донецком, Авдеевском и Угледарском направлениях.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что бойцы в районе Белогоровки ликвидировали позиции украинской армии и взяли в плен одного военного.
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