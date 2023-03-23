Кадыров: командование ВСУ бросает неподготовленных солдат в пекло

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Белогоровки бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили позиции ВСУ, один из выживших боевиков украинской армии попался в плен. Об этом заявил командир Апты Алаудинов.

Солдат ВСУ Ярослав Фёдоров пробыл на передовой три дня, на четвёртый день его подразделение было разбито.

"Я даже не успел пострелять. Всё гранатами поразбивало", — рассказал пленный.

Алаудинов подчеркнул, что Фёдоров выживет, несмотря на серьёзные ранения, благодаря лечению российских врачей. Глава Чечни Рамзан Кадыров также отметил, что командование ВСУ бросает в самое пекло неподготовленных солдат

"В отличие от своих товарищей, наш новоиспечённый пленный отделался ранениями и психологической травмой", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

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