Секретарь СНБО Украины Данилов: "Кремль взял Белоруссию в ядерные заложники"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что белорусы это не одобрят.

По мнению представителя киевского режима, белорусы это не одобрят, это максимально повысит уровень отрицательного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества.

Также Данилов написал с своих соцсетях, что Кремль "взял Белоруссию в ядерные заложники".

Ранее российский военный журналист Александр Сладков назвал решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии "страшным сном" Вашингтона.