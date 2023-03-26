В Киеве отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что белорусы это не одобрят.
По мнению представителя киевского режима, белорусы это не одобрят, это максимально повысит уровень отрицательного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества.
Также Данилов написал с своих соцсетях, что Кремль "взял Белоруссию в ядерные заложники".
Ранее российский военный журналист Александр Сладков назвал решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии "страшным сном" Вашингтона.
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