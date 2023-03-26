Николай Долуда: "На передовой – казаки верны данной клятве"

2:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда побывал в казачьих добровольческих отрядах "Кубань" (БАРС 16), "Форштадт" (БАРС 6), "Ермак" (БАРС15), выполняющих задачи в зоне боевых действий специальной военной операции.

Атаман встретился с казаками, заслушал командиров боевых отрядов об организации участия в боевых действиях, условиях проживания, быта, питания, обеспечения всеми видами боеприпасов, вооружения, а также имущества. Обсудил с добровольцами имеющиеся в отрядах проблемные вопросы.

За мужество, смелость и отвагу, проявленные при защите Отечества, 15-ти казакам "Кубани", "Ермака" и "Форштадта" атаман Всероссийского казачьего общества вручил ведомственные награды — медаль "За выдающийся вклад в развитие российского казачества I степени".

— В глазах казаков я увидел силу, почувствовал мощную энергетику казачьего духа, несломленного в непростых условиях боевых действий. Убедился в казачьем братстве, желании бойцов оказать друг другу помощь, поддержать огнем. Казаки, идя на штурм, знают, что спины их прикрыты, — рассказал Николай Долуда.

С командирами общевойсковых подразделений и соединений, к которым приданы казачьи добровольческие отряды, Всероссийский атаман обсудил серьезные вопросы взаимодействия добровольческих отрядов и общевойсковых подразделений.

— Общевойсковое командование высоко оценило профессионализм, уровень подготовки и слаженность казаков. Отметили бесстрашие, с которым казаки выполняют поставленные задачи, — сказал атаман ВсКО.

По его словам, казаки настроены по-боевому, стремятся противнику нанести максимальный урон, чтобы отстоять интересы России и приблизить победу.

— После возвращения домой — казаки станут ядром своих казачьих обществ. Потому что, несмотря на тяжелые испытания боями, боль утрат, они остались верны данной клятве служить вере православной, России и казачеству, — подчеркнул Николай Долуда.

Всероссийский атаман выразил благодарность походным священникам:

— Служители церкви по доброй воле вместе с казаками ушли в зону боевых действий. В добровольческих отрядах нет политруков. По сути, батюшки выполняют миссию целителей душ. Исповедуют, причащают казаков перед штурмом, находят нужные слова после боя. Впереди — решающие сражения. Уверен, Победа будет за нами, и Россия укрепит свои позиции на международной арене!