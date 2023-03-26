Клинцевич назвал польский аэродром в Жешуве возможной целью тактического ядерного оружия ВС РФ в Белоруссии

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Последние новости в мировой прессе сообщают, что Россия намерена переместить свои тактические ядерные силы на территорию Белоруссии в ближайшее время. Эта информация вызвала много обсуждений и споров как в экспертном сообществе, так и среди обычных граждан.

Согласно заявлениям главы центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, одной из возможных целей может стать аэродром в польском Жешуве, который в настоящее время является хабом для переброски западного вооружения и наёмников. Кроме того, не исключено, что будут выбраны и другие объекты, такие как морской порт в Гдыне, заявил эксперт в беседе с "МК".

По словам Клинцевича, ВС РФ могут воздержаться от использования тактического ядерного оружия (ТЯО). Вместо этого возможно использование термобарической бомбы массой до пяти тонн, которая визуально напоминает ядерный взрыв, и других "обычных" боеприпасов.