ВСУ совершили попытку артобстрела Мелитополя, пострадали четыре человека

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики совершили попытку артобстрела Мелитополя. Первые удары зафиксированы 27 марта в 8.15.

Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа, ещё несколько домов повреждены. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Об этом сообщают власти города.

На месте ЧП работают экстренные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя в районе рынка взорвался автомобиль.