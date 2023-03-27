Украинские боевики совершили попытку артобстрела Мелитополя. Первые удары зафиксированы 27 марта в 8.15.
Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа, ещё несколько домов повреждены. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Об этом сообщают власти города.
На месте ЧП работают экстренные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя в районе рынка взорвался автомобиль.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.