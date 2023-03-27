Чешский генерал Йиржи Шедивы заявил, что Третья мировая война из-за Украины не начнётся

Чешский генерал Йиржи Шедивы дал оценку ситуации, происходящей на Украине, и обрисовал перспективы конфликта. Он уверен, что Третья мировая война из-за Незалежной не начнётся, а всё это лишь риторика Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский, разумеется, делает ставку на полномасштабный конфликт. Поэтому он, например, утверждает, что если Украина падёт, Россия не остановится и продолжит наступать на Европу и нападёт, скажем, на государства НАТО. Но, на мой взгляд, реальность и простой военный расчёт говорят нам о том, что сейчас подобное нереализуемо", — сказал генерал в интервью Rádio universum.

Он отметил, что спецоперация и её ведение стало сюрпризом для всех. Нельзя недооценивать своего врага, чтобы однажды не проиграть, ведь у России огромный опыт.

Интенсивные бои, по мнению генерала, могут продолжаться ещё шесть-девять месяцев. Но это не говорит о том, что к этому времени конфликт закончится, подчеркнул Шедивы. Происходящее должно закончится миром, но соглашение стороны могут подписать и через условных пять лет.

"К решению бывает очень трудно прийти. Я в большей мере имею в виду работу военной машины, когда на поле боя умирают люди — и интенсивность боёв летом точно снизится. Мой прогноз основывается на том, что обе стороны истратили не только массу материальных средств, но и, прежде всего, большой людской капитал, который сегодня в вооруженный конфликт вкладывают как русские, так и украинцы", — сказал собеседник издания.