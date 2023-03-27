Экс-советник Кучмы Соскин: положение украинской армии ухудшилось из-за "смертельной тактики" ВС России

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник бывшего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о тяжёлом положении ВСУ. Из-за него Киев рискует провалить наступление, добавил специалист.

По словам Соскина, украинская армия испытывает дефицит оружия и живой силы. Столкновение Москвы и Киева скоро достигнет "очень нехорошей" точки, добавил эксперт.

"Фиксируют тяжелейшие потери со стороны Украины", — отметил Соскин, видео с его речью опубликовано на YouTube.

Причиной трудного положения ВСУ является "смертельная тактика" российских военных, сказал бывший советник Кучмы.

По мнению Соскина, из-за отсутствия побед армии на Украине обостряется конфликт, напоминающий гражданскую войну.

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