Экс-советник бывшего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о тяжёлом положении ВСУ. Из-за него Киев рискует провалить наступление, добавил специалист.
По словам Соскина, украинская армия испытывает дефицит оружия и живой силы. Столкновение Москвы и Киева скоро достигнет "очень нехорошей" точки, добавил эксперт.
"Фиксируют тяжелейшие потери со стороны Украины", — отметил Соскин, видео с его речью опубликовано на YouTube.
Причиной трудного положения ВСУ является "смертельная тактика" российских военных, сказал бывший советник Кучмы.
По мнению Соскина, из-за отсутствия побед армии на Украине обостряется конфликт, напоминающий гражданскую войну.
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