Экс-агент ЦРУ Гренье: Вашингтон должен прямо сказать Зеленскому, что ему не нужен Донбасс и Крым

Соединённые Штаты должны прямо сказать президенту Владимиру Зеленскому, что их помочь не бесконечна, и в итоге Украине придётся согласиться на территориальные уступки. Об этом написал бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Роберт Гренье в статье для The Hill.

Конфликт на Украине, по мнению эксперта, национальной безопасности США не угрожает, а в список жизненно важных интересов Запада не входит полная защита каждого дюйма украинской территории.

Высокопоставленному представителю администрации Джо Байдена пора начать жёсткий разговор с Зеленским и подтолкнуть Киев к идее разрешения кризиса путём переговоров, что будет, вероятно, включать территориальные уступки по Донбассу и Крыму, добавил аналитик.

Ранее турецкое издание написало, что Польша будет претендовать на части украинской территории в случае падения Киева.

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