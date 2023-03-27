Замглавы МИД РФ о поставках Украине истребителей: в нашей статистике сбитых самолётов добавятся новые цифры

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замглавы дипломатического министерства Александр Грушко отреагировал на военную помощь Украине со стороны Словакии, сообщает EADaily.

Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29. Ещё девять военных самолётов будут отправлены ВСУ в ближайшее время.

"Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолётов добавятся новые цифры", — сказал Грушко.

Дипломат объяснил, что европейские страны своими действиями подтверждают курс на эскалацию конфликта.

На фоне этого Украина намерена увеличить стоимость транзита российской нефти, которая направляется в Словакию, Венгрию и Чехию через нефтепровод "Дружба".

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