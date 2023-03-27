Замглавы дипломатического министерства Александр Грушко отреагировал на военную помощь Украине со стороны Словакии, сообщает EADaily.
Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29. Ещё девять военных самолётов будут отправлены ВСУ в ближайшее время.
"Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолётов добавятся новые цифры", — сказал Грушко.
Дипломат объяснил, что европейские страны своими действиями подтверждают курс на эскалацию конфликта.
На фоне этого Украина намерена увеличить стоимость транзита российской нефти, которая направляется в Словакию, Венгрию и Чехию через нефтепровод "Дружба".
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