Белик: Украина лишь проиграет от применения снарядов НАТО с обеднённым ураном

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина не сможет одержать победу на поле боя благодаря западным снарядам с обеднённым ураном. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, Киев всё ещё верит в существование чудо-оружия. Он отметил, что власти Украины забили свои головы мыслями о возможности перелома ситуации на линии соприкосновения с помощью британских боеприпасов.

"Но им не стоит уповать на натовское чудо-оружие", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

Белик считает, что украинская пропаганда "промыла мозги" мирным жителям, поэтому петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского с требованием запретить ВСУ использовать снаряды с ураном набрала мало голосов. Как пояснил депутат, в случае применения радиоактивного оружия Киев лишь проиграет, ведь при таком сценарии он лишится плодородных земель.

Парламентарий также пригрозил ВСУ сокрушительным ударом, если снаряды с ураном будут использованы против армии РФ.

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