Ходаковский о ситуации на СВО: наш противник расшатывает нас

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сравнил ситуации на СВО с неправильно сросшейся костью.

Ходаковский объяснил, что неправильно сросшуюся кость нужно сломать и срастить заново. При этом он отметил, что заниматься этим должен квалифицированный специалист, а не "дядя Вася из соседнего подъезда".

Ранее комбат "Востока" отметил, что техника атак ВСУ с беспилотников вышла на новый уровень.

Военачальник призвал погрузиться в имеющиеся проблемы.

"Для этого мы сами расшатываем неправильно сросшуюся, как нам думается, кость. Это же делает и наш противник — расшатывает нас", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Бывший командир донецкой "Альфы" рассказал, какая задача сейчас стоит перед ВС РФ.

"Вовремя поймать момент, когда нам нужно будет оттолкнуть его," — объяснил комбат "Востока".

Он признал, что мы не умеем принять решение на основе выводов и обсуждений.

"Вольно или невольно нам сначала нужно подвернуть себя боли и унижениям, а потом, если хватит терпения и выдержки, начать процесс лечения", — выразил своё мнение Ходаковский.

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