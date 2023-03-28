Омбудсмен ДНР: ВСУ продолжают пытать российских военнопленных и ужесточают издевательства

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сказала, что ВСУ стали больше пытать российских военнопленных.

"Общаясь с людьми, которых забираем из плена, мы понимаем, что пытки продолжаются", — подчеркнула омбудсмен, слова которой передаёт ТАСС.

По информации собеседницы агентства, международные организации отвечают на сообщения представителей Донецка об издевательствах коротко и стандартно. Эксперты благодарят за данные, добавила Морозова.

Ранее о пытках со стороны боевиков "Азова"* рассказал бывший военнопленный из ДНР.

* нацбатальон признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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