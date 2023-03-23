Доброволец из ДНР рассказал о методах пыток ЦРУ у боевиков "Азова"*

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший пленный боец ДНР рассказал об излюбленных методах пыток в "логове" боевиков "Азова"*. По словам бойца, в ход шли истязания, вода и скотч.

Боец рассказал, что националисты работали по "методичке" ЦРУ. По его словам, "азовцы"* завели их в подвал, скотчем связали руки и ноги и просто избили. Менялись "караульные" каждые пару часов и новые начинали снова истязать пленных.

"Когда нас выгружали, заставляли кричать "Слава Украине" и "Слава великому полку Азов*", — мы к "Азову"* попали, — рассказал боец РИА Новости. — Дубинкой били по локтям, по коленям, потом начали накидывать мешок и поливать водой…"

Как рассказал вернувшийся из плена боец, он периодически терял сознание, но приходил в себя от новых ударов. У "азовцев" мужчина пробыл пять дней, два из них - пытки не прекращались, а потом украинцы оставили его лежать на бетоне связанным.

*нацбатальон признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.