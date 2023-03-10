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Военный эксперт Кошкин: ВСУ будут использовать "умные бомбы", несмотря на технические трудности

1:08
Силовые структуры

Использованная вооружёнными силами Украины (ВСУ) авиабомба JDAM имеет свои особенности, связанные с дальностью действия, высотой сброса и методом наведения. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с "МК".

Военный эксперт Кошкин: ВСУ будут использовать "умные бомбы", несмотря на технические трудности

Этот боеприпас называется "умным", так как наводится с помощью GPS системы на расстояние до 80 километров, производится он компанией Boeing с 1997 года.

Специалист предположил, что использование такой бомбы может вызвать трудности у ВСУ. Для неё самолёты должны быть оборудованы специальным креплением.

Украина может использовать МиГ-29, Су-27 и Су-24, но здесь выявляется другая проблема — эти самолёты не работают на нужной для "умной бомбы" высоте. Вопреки техническим трудностям, Киев всё равно будет использовать JDAM, заключил Кошкин.

Ранее Герой России генерал Сергей Липовой выразил уверенность, что Минобороны РФ найдёт противоядие для данного оружия.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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