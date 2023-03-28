Французское правительство запланировало двойное наращивание численности поставляемых Киеву 155-миллиметровых снарядов. Корреспонденты информационного издания Le Point пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню. Он уточнил, что объем поставок оружия боевикам ВСУ будет увеличен до двух тысяч единиц в месяц.
По словам Лекорню, эта мера крайне необходима для предстоящего масштабного наступления украинской армии.
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