Об усталости от украинского конфликта говорят многие руководители европейских стран. На фоне подобных заявлений советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался в своём блоге. Он считает, что Незалежная является своего рода передовым постом, который защищает Европу. Поэтому, несмотря на усталость, Запад должен продолжать помогать Киеву.
"Мы слышим из некоторых стран: люди устали, поддержка Украины уменьшается. Я понял. Украинцы тоже устали. Но у нас нет выбора. Мы являемся форпостом европейской безопасности и международного права. Истинное лидерство — это умение видеть вызовы времени и понимать, что у Европы также нет выбора", — написал Подоляк в Twitter*.
В ЕС устали от санкций. Об этом говорит и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. О дефиците техники для ВСУ заявил и президент Чехии Пётр Павел. Он считает, что уже в следующем году Запад будет вынужден заниматься не вопросами Киева, а своими собственными.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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