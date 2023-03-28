В офисе Зеленского Подоляк заявил, что Украина является форпостом безопасности Европы и международного права

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Об усталости от украинского конфликта говорят многие руководители европейских стран. На фоне подобных заявлений советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался в своём блоге. Он считает, что Незалежная является своего рода передовым постом, который защищает Европу. Поэтому, несмотря на усталость, Запад должен продолжать помогать Киеву.

"Мы слышим из некоторых стран: люди устали, поддержка Украины уменьшается. Я понял. Украинцы тоже устали. Но у нас нет выбора. Мы являемся форпостом европейской безопасности и международного права. Истинное лидерство — это умение видеть вызовы времени и понимать, что у Европы также нет выбора", — написал Подоляк в Twitter*.

В ЕС устали от санкций. Об этом говорит и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. О дефиците техники для ВСУ заявил и президент Чехии Пётр Павел. Он считает, что уже в следующем году Запад будет вынужден заниматься не вопросами Киева, а своими собственными.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

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