Минобороны РФ: в России стартовали учения с использованием межконтинентальных ракет PC-24 "Ярс"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетные войска стратегического назначения РФ проведут плановые командно-штабные учения, в которых примут участие мобильные стратегические ракетные комплексы PC-24 "Ярс".

"В общей сложности в проведении учений задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники", — сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

В ходе манёвров будут отработаны действия автономных пусковых передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" на территории трёх регионов страны.

Особое внимание, подчеркнули в российском оборонном ведомстве, уделят применению беспилотников различных модификаций.

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