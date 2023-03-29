Российская армия развивает наступление на участке Сватово — Кременная, стремясь отбросить боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) за реку Жеребец.
На этом направлении не прекращаются тяжёлые бои. Вооружённые силы России осуществляют штурм возле Новосёловского и Торского-Заречного при поддержке бронетехники.
"Наступление на фронте Сватово — Кременная: армия РФ стремится отбросить ВСУ за реку Жеребец", — подчёркивается в Telegram-канале издания "Русская весна".
По данным военкоров, после штурмовых операций, как правило, начинаются интенсивные артиллерийские дуэли, а боестолкновения принимают более позиционных характер.
Ранее стало известно, что российские бойцы подорвали мост в Макеевке, отрезав солдат ВСУ от снабжения в районе Сватово и Кременной.
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