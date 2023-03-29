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Полковник ВСУ Свитан: Украине нужно четыре миллиона снарядов для уничтожения ВС РФ

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Силовые структуры

Весеннее контрнаступление украинской армии должно закончиться полным разгромом ВС РФ на территории Украины, но для этого ВСУ остро нужны снаряды, заявил украинский военный эксперт, отставной полковник ВВС Роман Свитан.

Полковник ВСУ Свитан: Украине нужно четыре миллиона снарядов для уничтожения ВС РФ

По его словам, на передовой украинским солдатам не хватает техники и боеприпасов, хотя западные страны поставляют в полтора раза больше, чем запрашивает главком ВСУ Валерий Залужный.

Несмотря на это, отметил Свитан, имеющихся боеприпасов не хватит для широкомасштабной контратаки.

"Нам надо как минимум четыре миллиона снарядов для того, чтобы уничтожить российскую армию", — уточнил эксперт в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

Иначе, добавил полковник, ВС РФ перегруппируются и вновь начнут наступать.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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