Полковник ВСУ Свитан: Украине нужно четыре миллиона снарядов для уничтожения ВС РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Весеннее контрнаступление украинской армии должно закончиться полным разгромом ВС РФ на территории Украины, но для этого ВСУ остро нужны снаряды, заявил украинский военный эксперт, отставной полковник ВВС Роман Свитан.

По его словам, на передовой украинским солдатам не хватает техники и боеприпасов, хотя западные страны поставляют в полтора раза больше, чем запрашивает главком ВСУ Валерий Залужный.

Несмотря на это, отметил Свитан, имеющихся боеприпасов не хватит для широкомасштабной контратаки.

"Нам надо как минимум четыре миллиона снарядов для того, чтобы уничтожить российскую армию", — уточнил эксперт в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

Иначе, добавил полковник, ВС РФ перегруппируются и вновь начнут наступать.

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