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В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал газовую станцию

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Силовые структуры

ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки российских объектов инфраструктуры. В ночь на 29 марта украинский беспилотник атаковал газонасосную станцию в Белгороде.

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал газовую станцию

Как сообщается, дрон залетел на российскую территорию со стороны украинского Волчанска. Его целью была газонасосная станция "Газэнергосеть".

Начинённый взрывчаткой беспилотник врезался в один из резервуаров, но тот в момент атаки оказался пустым, взрыва не произошло.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы. Уточняется, что во время атаки никто из сотрудников станции не пострадал.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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