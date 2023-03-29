ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки российских объектов инфраструктуры. В ночь на 29 марта украинский беспилотник атаковал газонасосную станцию в Белгороде.
Как сообщается, дрон залетел на российскую территорию со стороны украинского Волчанска. Его целью была газонасосная станция "Газэнергосеть".
Начинённый взрывчаткой беспилотник врезался в один из резервуаров, но тот в момент атаки оказался пустым, взрыва не произошло.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы. Уточняется, что во время атаки никто из сотрудников станции не пострадал.
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