В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал газовую станцию

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки российских объектов инфраструктуры. В ночь на 29 марта украинский беспилотник атаковал газонасосную станцию в Белгороде.

Как сообщается, дрон залетел на российскую территорию со стороны украинского Волчанска. Его целью была газонасосная станция "Газэнергосеть".

Начинённый взрывчаткой беспилотник врезался в один из резервуаров, но тот в момент атаки оказался пустым, взрыва не произошло.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы. Уточняется, что во время атаки никто из сотрудников станции не пострадал.

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