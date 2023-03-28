Разведчик Рипер рассказал, как защититься от дронов ВСУ, летящих на города России

4:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Противовоздушная оборона (ПВО) и комплексы Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбивают и рушат с неба БПЛА Украины, однако они почему-то долетают до городов в центре России, пишет 19Rusinfo.

Так совсем недавно "Поле-21" сбил под Киреевском ударный беспилотник Ту-141 "Стриж". Пострадали частные дома, есть раненые, а на месте падения беспилотника образовалась воротка глубиной в восемь метров.

Россияне интересуются, как он вообще мог долететь, ведь целью атаки беспилотника мог быть оружейный завод, обсуждают работу ПВО и ждут симметричного ответа России.

"То, что эти агрегаты долетают практически до Москвы, не внушает оптимизма. РЭБ, конечно, среагировала, но беспилотник рухнул почти на город, напугав и ранив людей", — отмечает издание.

Кроме того, 5 декабря 2022 года и 28 февраля 2023 года были зафиксированы множественные атаки украинских беспилотников.

Они "залетали":

в Белгород,

Туапсе,

Адыгею,

Петербург,

Подмосковье (там БПЛА упал в шаге от распределительной станции "Газпрома"),

атаковали инфраструктуру военных аэродромов в Рязанской и Саратовской областях.

Представители Минобороны выступали с сообщением, что российские ПВО неоднократно сбивали "Стрижи", летевшие с территории Украины.

Как пояснил военный эксперт Виктор Литовкин, ПВО и РЭБ работают по целям отлично, но идеальных систем защиты на сегодняшний день просто нет.

Да, украинский беспилотник сбили "почти над городом", не дав долететь до цели, но взрыв был бы в любом случае.

То, что они залетают так глубоко на территорию России, объясняется тем, что они летят:

низко над землей, где их видят не все радары и средства ПВО (но могут увидеть караульные или самолеты ДРЛО типа А-50);

с трансзвуковой скоростью. И такой объект перехватить очень сложно;

при этом маневрируют с огибанием рельефа местности.

Изначально в СССР "Стрижи" и "Рейсы" использовались для разведки и съемки с воздуха, а позже — как воздушные мишени для тренировки лётчиков-истребителей. Но украинцы и западные военные эти беспилотники модифицировали, изменили программное обеспечение, начинили большим количеством взрывчатого вещества, добавили баки и отправили в один конец, чтобы нанести удар.

"ВСУ готовятся к наступлению на российские территории. За несколько дней до этого или в момент реализации масштабного плана ВСУ намерены нанести массированный удар беспилотниками по территории России, в том числе и по глубокому тылу. Сейчас противник накапливает дроны-камикадзе для их одновременного запуска", — пишет автор проекта "Рыбарь", экс-разведчик ГРУ Михаил Звинчук.

И если массовый запуск БЛА будет, то с высокой долей вероятности "Стрижи" и "Рейсы" будут во второй волне уже после перегрузки российской ПВО, а целями для ударов выберут наиболее важные стратегические и политические объекты России, вроде аэродромов и центров принятия решений, считает эксперт.

Также отмечается появление нового типа дрона-камикадзе: ВСУ ведут собственные разработки аналога российского беспилотника "Герань-2", сообщает "РГ". Их Украина может "наштамповать" немало, они недорогие и легкие — и бросить в последний полёт.

Как же можно защититься от вражеских БЛА?

Международный исследователь и специалист по разведке Георгий Рипер назвал несколько способов:

Если речь идет о "Стрижах" и "Рейсах" (пусть обновленных) — идеальным было бы отодвинуть границу Украины (и точку запуска) на 1000 км.

Если речь про малые беспилотники, запускаемые уже на территории России (у городов, из лесопосадок, гаражей и т. д.) — нужна работа спецслужб, бдительность населения, внимание военных в караулах ПВО.

В любом случае нужна работа эшелонированной ПВО — С-300/400 для ракет и больших БЛА, "Торы", "Буки", "Панцири" и даже простые "Шилки" и "Тунгуски" для всех и малых дронов и снарядов.

Мирное население должно знать, как действовать, должны быть инструкции "Если ты увидел БЛА, а полеты БЛА запрещены — это враг, прячься и потом сообщай куда надо". И чтобы люди не за смартфон снимать хватались, а обеспечивали свою безопасность и информировали силовиков.

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