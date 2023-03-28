Противовоздушная оборона (ПВО) и комплексы Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбивают и рушат с неба БПЛА Украины, однако они почему-то долетают до городов в центре России, пишет 19Rusinfo.
Так совсем недавно "Поле-21" сбил под Киреевском ударный беспилотник Ту-141 "Стриж". Пострадали частные дома, есть раненые, а на месте падения беспилотника образовалась воротка глубиной в восемь метров.
Россияне интересуются, как он вообще мог долететь, ведь целью атаки беспилотника мог быть оружейный завод, обсуждают работу ПВО и ждут симметричного ответа России.
"То, что эти агрегаты долетают практически до Москвы, не внушает оптимизма. РЭБ, конечно, среагировала, но беспилотник рухнул почти на город, напугав и ранив людей", — отмечает издание.
Кроме того, 5 декабря 2022 года и 28 февраля 2023 года были зафиксированы множественные атаки украинских беспилотников.
Они "залетали":
Представители Минобороны выступали с сообщением, что российские ПВО неоднократно сбивали "Стрижи", летевшие с территории Украины.
Как пояснил военный эксперт Виктор Литовкин, ПВО и РЭБ работают по целям отлично, но идеальных систем защиты на сегодняшний день просто нет.
Да, украинский беспилотник сбили "почти над городом", не дав долететь до цели, но взрыв был бы в любом случае.
То, что они залетают так глубоко на территорию России, объясняется тем, что они летят:
Изначально в СССР "Стрижи" и "Рейсы" использовались для разведки и съемки с воздуха, а позже — как воздушные мишени для тренировки лётчиков-истребителей. Но украинцы и западные военные эти беспилотники модифицировали, изменили программное обеспечение, начинили большим количеством взрывчатого вещества, добавили баки и отправили в один конец, чтобы нанести удар.
"ВСУ готовятся к наступлению на российские территории. За несколько дней до этого или в момент реализации масштабного плана ВСУ намерены нанести массированный удар беспилотниками по территории России, в том числе и по глубокому тылу. Сейчас противник накапливает дроны-камикадзе для их одновременного запуска", — пишет автор проекта "Рыбарь", экс-разведчик ГРУ Михаил Звинчук.
И если массовый запуск БЛА будет, то с высокой долей вероятности "Стрижи" и "Рейсы" будут во второй волне уже после перегрузки российской ПВО, а целями для ударов выберут наиболее важные стратегические и политические объекты России, вроде аэродромов и центров принятия решений, считает эксперт.
Также отмечается появление нового типа дрона-камикадзе: ВСУ ведут собственные разработки аналога российского беспилотника "Герань-2", сообщает "РГ". Их Украина может "наштамповать" немало, они недорогие и легкие — и бросить в последний полёт.
Международный исследователь и специалист по разведке Георгий Рипер назвал несколько способов:
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