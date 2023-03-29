El Pais: Испания отправит первые шесть танков Leopard на Украину сразу после Пасхи

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Испании предоставят Киеву первые шесть танков Leopard сразу после празднования Пасхи, которую католики традиционно отмечают 9 апреля. Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на испанских чиновников.

По информации издания, все танки, подготовленные к отправке на Украину, уже отремонтированы. Сейчас их тестируют на военном полигоне, сказано в материале. Как пояснил автор статьи, танки пройдут боевую аттестацию, затем будут доставлены в Польшу, а уже оттуда их направят на Украину.

"Испания передаст Украине шесть танков Leopard A4 сразу после Пасхи", — подчёркивается в публикации.

Обозреватель также добавил, что Мадрид рассматривает возможности для поставок дополнительных четырёх танков Киеву, однако они нуждаются в дорогостоящем ремонте.

Ранее в Минобороны Португалии заявили о предоставлении ВСУ трёх обещанных танков Leopard 2А6.

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