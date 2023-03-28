В Португалии сообщили о прибытии трёх танков Leopard 2A6 на Украину

Официальные представители Министерства национальной обороны Португалии заявили, что власти поставили ВСУ три обещанных танка Leopard 2A6.

"Техника уже находятся на Украине", — подчеркнули на официальной Twitter*-странице военного ведомства.

Как напомнили в министерстве, в этом случае республика помогает Киеву безвозмездно.

Ранее журналисты Der Spiegel рассказали о прибытии на Украину 18 немецких танков Leopard 2.

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