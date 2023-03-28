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В Португалии сообщили о прибытии трёх танков Leopard 2A6 на Украину

Силовые структуры

Официальные представители Министерства национальной обороны Португалии заявили, что власти поставили ВСУ три обещанных танка Leopard 2A6.

В Португалии сообщили о прибытии трёх танков Leopard 2A6 на Украину

"Техника уже находятся на Украине", — подчеркнули на официальной Twitter*-странице военного ведомства.

Как напомнили в министерстве, в этом случае республика помогает Киеву безвозмездно.

Ранее журналисты Der Spiegel рассказали о прибытии на Украину 18 немецких танков Leopard 2.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

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Так ли страшны Leopard, как ими пугают? Анализ Артамонова
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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