Официальные представители Министерства национальной обороны Португалии заявили, что власти поставили ВСУ три обещанных танка Leopard 2A6.
"Техника уже находятся на Украине", — подчеркнули на официальной Twitter*-странице военного ведомства.
Как напомнили в министерстве, в этом случае республика помогает Киеву безвозмездно.
Ранее журналисты Der Spiegel рассказали о прибытии на Украину 18 немецких танков Leopard 2.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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