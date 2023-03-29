Шурыгин заявил о возможном появлении FPV-дронов у криминальных структур

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У криминальных структур может появиться новейшее оружие. Беспилотники дают возможность атаковать почти любую цель, включая фургоны инкассаторов и офисы конкурентов. Специалист в области военной техники Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале напомнил о событиях 90-х годов, когда банды устраивали кровавые схватки и заказные убийства.

"С изобретением дешёвых, доступных и чрезвычайно эффективных FPV-дронов в руках у преступных групп и просто одиночных преступников появляется совершенно уникальное оружие", — написал эксперт.

Шурыгин видит в этом опасность, к которой нужно уже сейчас готовиться спецслужбам, структурами МВД и всем, кто обеспечивает безопасность городов и посёлков.

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