Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал, что Москва достигнет всех целей военной спецоперации на Украине.
"Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Киеву со стороны США и других западных государств", — добавил политик во время встречи с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества.
Чиновник перечислил следующие цели СВО:
Ранее Патрушев сказал, что в вооружённом конфликте на стороне Киева сражаются около 50 государств.
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