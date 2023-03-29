Секретарь Совбеза РФ Патрушев: все заявленные цели спецоперации будут достигнуты

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал, что Москва достигнет всех целей военной спецоперации на Украине.

"Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Киеву со стороны США и других западных государств", — добавил политик во время встречи с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества.

Чиновник перечислил следующие цели СВО:

денацификация Украины,

её демилитаризация,

обеспечение целостности территорий РФ,

создание безопасных условий для жизни населения.

Ранее Патрушев сказал, что в вооружённом конфликте на стороне Киева сражаются около 50 государств.

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