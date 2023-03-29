Ищенко заявил, что локальный кризис может привести к ядерной войне между РФ и США

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Конфронтация между Россией и США, а также заявления Вашингтона о желании уничтожить РФ являются порогом ядерной войны. Об этом проинформировал политолог Ростислав Ищенко.

Он считает, что в случае геополитической победы Москва не ставит целью уничтожение США. Поэтому американцы развязывать ядерную войну с РФ не станут.

"Однако, если геополитическую битву каким-то чудом выиграют США, и Россия окажется перед перспективой своего полного уничтожения, то забрать с собой американцев на тот свет и бог велел", — отметил эксперт в беседе с "Военным делом".

Ищенко заявил, что умышленно начинать обмен ядерными ударами никто не станет, однако в таких случаях всё может начаться случайно.

"Для этого просто нужен какой-то локальный кризис, который столкнёт две ядерные сверхдержавы непосредственно", — сказал специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.