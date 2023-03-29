Конфронтация между Россией и США, а также заявления Вашингтона о желании уничтожить РФ являются порогом ядерной войны. Об этом проинформировал политолог Ростислав Ищенко.
Он считает, что в случае геополитической победы Москва не ставит целью уничтожение США. Поэтому американцы развязывать ядерную войну с РФ не станут.
"Однако, если геополитическую битву каким-то чудом выиграют США, и Россия окажется перед перспективой своего полного уничтожения, то забрать с собой американцев на тот свет и бог велел", — отметил эксперт в беседе с "Военным делом".
Ищенко заявил, что умышленно начинать обмен ядерными ударами никто не станет, однако в таких случаях всё может начаться случайно.
"Для этого просто нужен какой-то локальный кризис, который столкнёт две ядерные сверхдержавы непосредственно", — сказал специалист.
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