В альянсе НАТО заявили об отсутствии риска возможной атаки России на Молдавию

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замруководителя военно-политического блока НАТО Мирча Джоанэ оценил вероятность нападения России на Молдавию. По словам чиновника, такого риска нет.

"Я говорил, повторю ещё раз, что риск военного нападения на Молдавию со стороны России в ближайшее время отсутствует", — отметил политик в эфире TVR Info.

Вместе с этим замглавы альянса сообщил, что объединение намерено оказывать Кишинёву большую военную поддержку и продолжать не нарушать его нейтральную позицию.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубе заявила, что президент Молдавии Майя Санду готовит провокацию против миротворцев РФ в непризнанном Приднестровье.

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