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В альянсе НАТО заявили об отсутствии риска возможной атаки России на Молдавию

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Силовые структуры

Замруководителя военно-политического блока НАТО Мирча Джоанэ оценил вероятность нападения России на Молдавию. По словам чиновника, такого риска нет.

В альянсе НАТО заявили об отсутствии риска возможной атаки России на Молдавию

"Я говорил, повторю ещё раз, что риск военного нападения на Молдавию со стороны России в ближайшее время отсутствует", — отметил политик в эфире TVR Info.

Вместе с этим замглавы альянса сообщил, что объединение намерено оказывать Кишинёву большую военную поддержку и продолжать не нарушать его нейтральную позицию.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубе заявила, что президент Молдавии Майя Санду готовит провокацию против миротворцев РФ в непризнанном Приднестровье.

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Запад толкает Молдавию на путь войны
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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