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Политик Филиппо призвал привлечь к ответственности французов, обучающих боевиков ВСУ

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Силовые структуры

Граждане Франции, которые обучают украинских боевиков, должны быть привлечены к ответственности. Такое мнение выразил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Политик Филиппо призвал привлечь к ответственности французов, обучающих боевиков ВСУ

По его словам, представители Вооружённых сил Франции прямо сейчас проводят курсы подготовки для солдат ВСУ. Он призвал французских депутатов остановить обучение украинских военнослужащих на территории государства.

"Обучать личный состав одной из сторон — это вмешательство в конфликт", — подчеркнул политик в Twitter*.

Филиппо неоднократно критиковал действия руководства Франции, направленные на поддержку Киева. В середине марта он потребовал вывести страну из состава НАТО во избежание Третьей мировой войны.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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