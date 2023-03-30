Политик Филиппо призвал привлечь к ответственности французов, обучающих боевиков ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Граждане Франции, которые обучают украинских боевиков, должны быть привлечены к ответственности. Такое мнение выразил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, представители Вооружённых сил Франции прямо сейчас проводят курсы подготовки для солдат ВСУ. Он призвал французских депутатов остановить обучение украинских военнослужащих на территории государства.

"Обучать личный состав одной из сторон — это вмешательство в конфликт", — подчеркнул политик в Twitter*.

Филиппо неоднократно критиковал действия руководства Франции, направленные на поддержку Киева. В середине марта он потребовал вывести страну из состава НАТО во избежание Третьей мировой войны.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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